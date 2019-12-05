В Ульяновской области отремонтировали более ста километров дорог

В Ульяновской области в текущем году было отремонтировано более 112 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Российская газета».

Дорожно-строительный сезон в регионе завершен, отмечает издание. По его итогам доля региональных трасс, соответствующих нормативам, возросла до 45 процентов, а областных и местных — до 68,4 процента.

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«Конечная цель всех мероприятий — повышение безопасности движения, обеспечение комфортного передвижения на автодорогах», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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