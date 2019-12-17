Удаленное поселение лесозаготовителей в России свяжут с «большой землей»

Удаленное поселение Куминский в Ханты-Мансийском автономном округе свяжут с другими городами региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Планируется, что дорога будет примыкать к строящейся автомагистрали от Тюмени до Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Поселок Куминский располагается в Кондинском районе на юге Югры. В нем проживают около трех тысяч жителей. Основная сфера деятельности — лесозаготовка, производство древесины и пиломатериалов. «В 2020 году в Югре по нацпроекту, в частности, планируется сдать в эксплуатацию участок автодороги протяженностью 41 километр», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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