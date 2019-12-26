Подведены итоги дорожного ремонта по всей России

Вице-премьер Максим Акимов подвел итоги дорожного ремонта по всей России, сообщает портал «ДорИнфо».

По его словам, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в стране было отремонтировано пять тысяч километров региональных трасс и более пяти тысяч километров дорог городских агломераций. «Новое асфальтобетонное покрытие устроено на дорогах общей площадью 127,1 миллиона квадратных метра из плановых 127,3, укладка практически завершена, 99,8 процента у нас верхней дорожной одежды уложено», — сказал чиновник.

Помимо этого, он рассказал о формировании программы по строительству и реконструкции таких сооружений, как мосты и путепроводы. В результате ее реализации протяженность аварийных мостов сократится минимум на 60 процентов, добавил Акимов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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