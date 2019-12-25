Подсчитан объем дорожных работ в Ростовской области

В Ростовской области 47,3 процента дорог находятся в ненормативном состоянии, сообщает сетевое издание RostovGazeta со ссылкой на региональное правительство.

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля нормативных дорог была увеличена до 52,7 процента. В городских агломерациях этот показатель составил 63,3 процента, что на четыре года больше, чем годом ранее.

Всего в области по нацпроекту было отремонтировано 450 километров трасс, отмечается в публикации.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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