Российский регион получил два десятка новых автомобилей ДПС

Полиция Томской области получила более 20 новых автомобилей ДПС в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает портал «РИА Томск».

«В Томскую область впервые в рамках реализации федерального проекта в декабре текущего года поступило 14 автомобилей дорожно-патрульной службы Skoda Octavia и девять внедорожников "УАЗ Патриот"», — уточнил представитель областной администрации на церемонии передачи машин.

По его словам, все автомобили оборудованы радиостанциями, громкоговорителями, видеорегистраторами и наборами для оказания первой медицинской помощи. Кроме того, «УАЗ» также оснащены лебедками, которые необходимы в условиях бездорожья.

Усиление контроля за соблюдением ПДД — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он, в частности, предполагает сокращение числа погибших в результате аварий в 3,5 раза к концу 2024 года, а в будущем — до нулевого уровня. Этого планируется достичь за счет улучшения работы аварийно-спасательных служб, развития информационных технологий и обучения водителей.

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