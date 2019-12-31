В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля

В Оренбургской области в начале 2020 года установят первые пять пунктов автоматического весогабаритного контроля. Работу они начнут в мае, сообщает «Оренбург Медиа».

Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Камеры будут фиксировать нарушения правил перевозки грузов, а штрафы будут направляться в областной бюджет.

Как отмечают в министерстве строительства и дорожного хозяйства региона, данная система повысит сохранность дорог и поможет избежать повреждения дорожной инфраструктуры.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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