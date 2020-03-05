Удмуртия нашла деньги на тротуары

В Удмуртии выделят 200 миллионов рублей на ремонт тротуаров и обустройство пешеходных переходов из-за жестких требований национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов, пишут «Известия Удмуртской Республики».

Достаточные суммы будут выделены не только республиканскому центру, но и всем районам ввиду нового, комплексного подхода, отметил Семенов.

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По его словам, в рамках нацпроекта в регионе в этом году завершат реконструкцию дороги, которая ведет к границе с Кировской областью.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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