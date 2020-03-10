Более 100 километров федеральной трассы отремонтируют

Более 100 километров федеральной трассы «Лена» отремонтируют в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Лена».

Уточняется, что 28 километров трассы отремонтируют капитально, 23 километра приведут в нормативное состояние и на 58 километрах наложат защитные слои износа. Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт трех мостов через через ручьи в Амурской области и одного в Якутии.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Также вскоре начнутся ремонтные работы на 120-метровом мосту через реку Иенгра в Нерюнгринском районе Якутии. Здесь мостовики усилят опоры, восстановят освещение, выполнят берегоукрепительные мероприятия и обновят покрытие.

По данным Упрдора, в 2019-м было отремонтировано 110 километров трассы «Лена» в Амурской области и Якутии, а также девять мостовых сооружений. За последние четыре года отремонтировано более 450 километров дороги, а к 2023-му в асфальтобетон переведут еще 166 километров.

Общая протяженность федеральной трассы «Лена» — 1157 километров. Ее часто называют Амуро-Якутской автомобильной магистралью.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!