На Сахалине возведут новые мосты

В Южно-Сахалинске до конца 2021 года планируется построить четыре моста на месте старых, соединяющих разные районы города, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Капремонт и строительство мостов будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Старые мосты, расположенные на окраинах города, обновят для более удобного сообщения в разных частях частного сектора.

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«До 1 октября на улице 2-й Центральной будет готов мост через реку Хомутовка. Еще два моста на улице Ленина через Красносельскую и Рогатку планируют построить до конца 2020 года и один мост на улице Украинской — в начале 2021 года», — рассказали в администрации Южно-Сахалинска.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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