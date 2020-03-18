В Ставрополье обозначили планы дорожного ремонта

В Ставропольском крае в текущем году отремонтируют 133 километра дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«Дорожные работы пройдут на 51 объекте. Они расположены в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске, Изобильненском городском округе, Шпаковском, Труновском, Грачевском, Кочубеевском районах», — написал губернатор.

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По его словам, власти Михайловска и Невинномысска уже получили деньги на дорожный ремонт, работы начались.

В прошлом году в крае было отремонтировано 111 километров дорог местного и регионального значения. В 2020-м на реконструкцию трасс направят более 1,6 миллиарда рублей — на 200 миллионов больше, чем в 2019-м.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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