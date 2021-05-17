На расширении БАМа решили сэкономить

На расширении Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб) решили сэкономить. Часть сложных и дорогостоящих мероприятий в рамках третьего этапа строительства предложили заменить мероприятиями по организации движения. Такую инициативу выдвинул Институт экономики и развития транспорта (ИЭРТ), передает газета «Коммерсантъ».

За счет такого подхода на некоторых участках затраты могут снизиться более чем в 15 раз. На железных дорогах хотят обеспечить более плотное движение поездов. С другой стороны, эксперты полагают, что схему реально можно применить только на Транссибе, который в отличие от БАМа электрифицирован. Однако на Транссибе есть проблема недостатка мощности тяговых подстанций, ее планируют решить до 2024 года.

Ранее правительство России утвердило продление сроков модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с одновременным снижением стоимости проекта с 562,4 до 520,5 миллиарда рублей. Эксплуатацию планируют начать в 2022 году.

Из-за оттока трудовых мигрантов на время пандемии на стройке стало не хватать специалистов. Там нужны квалифицированные бульдозеристы, механики, сварщики и электрики. Так что к работам могут привлечь и заключенных. Но при условии, что им построят специализированные помещения.