Бизнесу в России разрешат нанимать на работу заключенных

Правительство России поддержало законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан, который даст возможность увеличить их занятость во время отбывания наказания, передает ТАСС.

Согласно инициативе, малые и средние предприниматели cмогут заключить договор с исправительным учреждением, который разрешит нанимать на работу заключенных. Отмечается, что трудоустройство таких граждан и освоение новой профессии поможет их ресоциализации.

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Автором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор отметил, что 17 мая он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Принятие осужденных граждан на работу позволяет бизнесмену стать социальным предпринимателем и обеспечить занятость заключенных. Коммерческие организации размещают на базе исправительных учреждений свои производства и привлекают отбывающих наказание к трудовой деятельности вне колоний. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что работа дает возможность выплачивать компенсации потерпевшим, повышает показатели занятости, обеспечивает адаптацию после освобождения и усиливает социальную ответственность.

«Социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции, и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии», — заключил Кутепов.

Ранее в Правительстве России задумали привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба осужденных. Инициатива продиктована значительным объемом работ и нехваткой кадров, спровоцированной в частности оттоком мигрантов в период пандемии.