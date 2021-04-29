Россиянин боролся с налоговой шесть лет и проиграл

Российский бизнесмен Константин Пономарев проиграл судебное разбирательство Федеральной налоговой службе (ФНС) после шести лет борьбы, пишет «Коммерсантъ». Предприниматель уже выплатил 18 миллиардов рублей.

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Пономарев добровольно погасил задолженность. Сумма в 18 миллиардов рублей явилась результатом сложения требований по нескольким гражданским искам от ФНС. Помимо этого, бизнесмен был фигурантом двух уголовных дел, по итогам рассмотрения которых ему было назначено более 10 лет заключения.

Основные претензии к Пономареву касались хищения 5,4 миллиарда рублей у компании «Кубаньэнерго» и уклонения от уплаты налогов на 9,7 миллиарда. Базой для исчисления налога послужила неустойка, взысканная в 2010 году компаниями Пономарева со шведского производителя и продавца товаров для дома IKEA, которому они сдавали в аренду передвижные электростанции.

После уплаты задолженности ФНС прекратила дело о банкротстве в отношении Пономарева. Это решение подтвердил Арбитражный суд Смоленской области.