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Налоговая закроет весь бизнес Анастасии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) закроет весь бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что ФНС планирует закрыть ООО «Азарт-Продакшн», созданное для съемок телепрограмм и шоу. Фирма, переданная дочери 50-летней артистки, перестала функционировать, когда она из-за болезни матери решила отойти от дел. В настоящее время ввиду отсутствия деятельности и нулевой прибыли в налоговой постановили закрыть компанию.

Также ликвидируется ООО «Дар». Предприятие должно было заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. После того как Заворотнюк заболела, компанию переписали на некоего Руслана Дорогобеда.

У звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Представители Заворотнюк отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время актриса проходит курс лечения вне медицинского учреждения.

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