Дочь Заворотнюк обратилась к матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, Анна обратилась к матери в честь дня ее рождения. Соответствующий пост она опубликовала в сторис на своей странице в социальной сети Instargam.

«Мамочка, ты мой самый яркий свет», — подписала девушка опубликованное совместное фото с актрисой.

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет.

Ранее заведующий лаборатории пролиферации клеток, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков рассказал, что в лечении актрисы, ранее вышедшей на связь с журналистами, имеется хорошая тенденция. «Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме», — сказал он.

В 2019 году стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. В настоящее время 49-летняя актриса проходит курс лечения вне больницы, ее точное местонахождение неизвестно. Отмечалось, что она проживает в коттеджном поселке Крекшино в Московской области.