Дочь Заворотнюк показала интерьеры своей квартиры в Москве

Анна Заворотнюк, модель и дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, показала интерьеры своей новой квартиры в районе Замоскворечье в центре Москвы. Кадры из элитных апартаментов появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

На видео запечатлены столовая, оформленная в светло-коричневых тонах, и спальня, где использованы более холодные оттенки. «Кровать мятая, так как утюга еще нет», — пояснила подписчикам Анна. Она также предположила, что проведет для них полную видеоэкскурсию по квартире, когда ремонт будет полностью завершен.

По данным ЦИАН, минимальная стоимость квартиры в жилом комплексе, где проживает Заворотнюк, составляет 27 миллионов рублей (в такую сумму оценен 53-метровый лот), максимальная — 170 миллионов рублей (за 153-метровый лот). В этом ЖК, возведенном несколько лет назад, продается более сотни квартир.

У матери Анны, 49-летней Анастасии Заворотнюк, диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре 2019-го. Отмечалось, что о болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли. Родственники и друзья актрисы редко комментируют ее состояние.

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