Дочь Заворотнюк опубликовала фото с матерью и написала об «огромной дыре в груди»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова опубликовала фото с матерью и рассказала о своем состоянии. Она разместила пост на своей странице в Instagram.

«2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя», — подписала девушка снимок, на котором ее мать сидит за рулем, а она — на пассажирском сидении автомобиля.

Она отметила, что эта тема висит над ней «как дамоклов меч» и рассказала, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни. «Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело», — написала Стрюкова. Она также рассказала о работе с психологом и назвала Инстаграм отдушиной, в которой нашла прекрасных и понимающих друзей.

Однако девушка не хочет, чтобы ее «жалели», и не принимает приглашения на различные ток-шоу. «Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди которые пишут мне "у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться", надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах», — объяснила Стрюкова.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.

В ноябре 2020-го стало известно, что актриса почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях в ее внешности.