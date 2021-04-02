В РАН рассказали о лечении вышедшей на связь Заворотнюк

В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, ранее вышедшей на связь с журналистами, имеется хорошая тенденция. Об этом в пятницу, 2 апреля, «Комсомольской правде» заявил заведующий лаборатории пролиферации клеток, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков.

«Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года, и у нее хорошая тенденция», — подчеркнул Чумаков.

Он напомнил, что артистка проходила экспериментальную иммунную терапию в Санкт-Петербургском институте онкологии имени Петрова: «Там взяли ее раковые клетки и "обучили" против них специальные Т-лимфоциты, и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль».

«Видимо, в случае с Заворотнюк это дело сработало. По крайней мере, ей не становится хуже. Если не лечить, такого не бывает», — сказал Чумаков.

Ранее стало известно, что Заворотнюк связалась с журналистами НТВ и рассказала о своем здоровье. Телеканал анонсировал специальный выпуск про актрису в честь ее 50-летия. Его планируют выпустить в субботу, 3 апреля.

Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.