Муж Заворотнюк появился на публике и взволновал поклонников

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев появился на Красной площади, где прошли съемки документального фильма. Об этом сообщила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в своем Instagram-аккаунте.

Олимпийская чемпионка опубликовала совместную фотографию с Чернышевым. В посте она рассказала, что планируется снять фильм о современной России. «Надеюсь, получится очень красивый фильм, который откроет туристическому миру глаза на нашу страну и еe туристический потенциал!», — сообщила Навка.

В комментариях к публикации подписчики фигуристки взволновались внешним видом Чернышева. Поклонники фигуриста отметили, что спортсмен выглядит уставшим и бледным. «Происходящее в семье не могло не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь», — написал один из подписчиков.

11 ноября стало известно, что Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Сообщалось также об изменениях в ее внешности.

У 49-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга. Данную информацию впервые подтвердили в октябре 2019 года. О болезни артистка узнала после того, как у нее начались сильные головные боли.