Друзья Заворотнюк рассказали о ее лечении

Российская актриса Наталья Бондарчук рассказала о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, заявив, что поздравления артистке сейчас ни к чему, лучше подождать, когда она окончательно пойдет на поправку. Об этом пишет издание StarHit.

«Я ее поздравлю, когда все это будет позади. А я верю в это, потому что Настя не дает согласия на уход. Она преодолевает одно за другим — у нее такой настрой, который поддерживает ее семья», — заявила Бондарчук.

С ее мнением согласился артист балета Николай Цискаридзе, который близко общается с родными Заворотнюк. «Сейчас я, к сожалению, много чего знаю о ней — того, чего не надо знать», — отметил он. Цискаридзе поблагодарил мужа актрисы Петра Чернышева, ее родителей и врачей.

Ранее семья Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, поблагодарила врачей, которые подарили ей вторую жизнь. Родственники также поблагодарили россиян за поздравления и подарки актрисе на 50-летие, которое она отметила 3 апреля.

Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.