Семья Заворотнюк рассказала о подаренной актрисе второй жизни

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, поблагодарила врачей, которые подарили ей вторую жизнь. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте, посвященном поддержке артистки.

«Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон», — написали близкие Заворотнюк.

Как уточняет «Комсомольская правда», Кривошапкин — ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН. Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности, проводит таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.

Родственники также поблагодарили россиян за поздравления и подарки актрисе на 50-летие, которое она отметила 3 апреля. «[Спасибо] за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед», — сказано в публикации. Семья Заворотнюк заключила, что верит в чудо.

Ранее заведующий лаборатории пролиферации клеток, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заметил хорошую тенденцию в лечении актрисы. «Это удивительно, но у Анастасии действительно все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме. Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года», — подчеркнул он.

Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.