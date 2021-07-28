Путин по видео запустил движение по тоннелю в районе Байкала

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Новый объект пересекает Байкальский хребет, соединяя два субъекта страны. Западный портал тоннеля находится в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия. «Его создание — это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник — День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа», — отметил Путин.

Глубина заложения достигла 300 метров. Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Новый участок сделали двухпутным. По словам президента, работа объекта в разы увеличит пропускную способность магистрали, «там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, по-моему, до 57 выходит», — уточнил президент. Появление тоннеля в районе Байкала поспособствует развитию бизнеса, увеличению грузоперевозок и изменениям в экономике и социальной сфере ряда регионов Сибири и Дальнего Востока.

В октябре 2020 года генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал о высоких экологических стандартах, которые компания применяет при строительстве в районе Байкала. Он посчитал главным приоритетом при проведении «бережное отношение к природе», а в качестве общей задачи назвал «не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы».