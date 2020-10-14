РЖД применят высокие экологические стандарты при строительстве в районе Байкала

РЖД взяты дополнительные обязательства по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, состоявшемся под председательством вице-премьера правительства России Виктории Абрамченко.

«Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача — не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

«Через Байкал идут две наши основные магистрали — БАМ и Транссиб. Бережное отношение к природе является для ОАО "РЖД" главным приоритетом. Для железнодорожников дело чести — выйти здесь на абсолютно новый "зеленый" стандарт при реализации проектов», — заявил глава ОАО «РЖД».

По словам Олега Белозерова, в рамках строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, которые требуются для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, на Байкальской природной территории запланированы 144 объекта, из них в стадии реализации — 34. На 53 объекта получены положительные заключения государственной экологической и государственной технической экспертизы.

ОАО «РЖД» совместно с общественностью, научными организациями, правительствами Иркутской области и Республики Бурятия разработан план дополнительных мер в сфере природоохранной деятельности. Он предполагает развитие системы мониторинга влияния объектов строительства на окружающую среду, внедрение наилучших «зеленых» практик в сфере обращения с отходами, очистки сточных вод, сохранения биоразнообразия. На каждый объект разрабатывается экологический паспорт, который содержит информацию о компенсационных мероприятиях, данные о выполнении экологического мониторинга и контроля.

Для научного сопровождения проектов в части разработки и экспертизы природоохранных мероприятий ОАО «РЖД» планирует пригласить специалистов Сибирского отделения Российской академии наук. «Мы приглашаем все заинтересованные стороны к анализу принятия проектных решений», — сказал Олег Белозеров. Он отметил, что для контроля за соблюдением природоохранных мероприятий в период строительства будет создана система мониторинга, куда помимо имеющихся стационарных экологических лабораторий, войдут комплексы видеофиксации, локальные стационарные посты и мобильные установки контроля влияния объектов строительства на окружающую среду. Данные будут автоматические передаваться в государственные системы мониторинга.

В рамках мер по обращению с отходами предусмотрено развитие системы раздельного сбора отходов, замена масляных выключателей на элегазовые «сухие». В сфере атмосфероохранных мероприятий — перевод пунктов обогрева для работников на электроотопление. В целях сохранения биоразнообразия предусмотрен комплекс работ по сохранению редких видов растений и животных, дополнительная высадка деревьев.

Так, в качестве компенсационных мероприятий, которые были запланированы при проектировании нового Байкальского тоннеля, в сентябре железнодорожники высадили саженцы в Хомутовском лесничестве Иркутской области. Всего за осенний период 2020 года в районе Байкала ОАО «РЖД» высажено более 80 тысяч сеянцев сосны на площади 20 гектаров.

«Мы обязаны не только не ухудшить, но улучшить экологическую ситуацию. В рамках развития БАМа и Транссиба в районе озера Байкал. ОАО "РЖД" будет строго следовать действующему природоохранному законодательству и выполнит все поручения правительства в этой части»,— подчеркнул Олег Белозеров.