Путин раскритиковал взлетную полосу в российском городе

Президент России Владимир Путин раскритиковал состояние взлетной полосы в аэропорту города Кемерово, куда приезжал в рамках рабочей поездки. Глава государства обратил внимание на «гребенку», которая доставляет неудобства при взлете, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Во время совещания с членами правительства Путин рассказал, что из-за проблемного участка перед взлетом командир предупредил его о необходимости пристегнуть ремень безопасности, а стюардесса попросила не ставить стакан.

Глава государства назвал произошедшее серьезным вопросом и подчеркнул необходимость решить проблему. «Ладно, я прилетел и улетел. Не так часто там бываю, а люди каждый день летают», — отметил Путин.

Путин прибыл в Кемеровскую область с рабочим визитом 6 июля. Он поздравил местных жителей с 300-летием образования Кузбасса, а также поручил решить экологические проблемы региона. Глава государства назвал вопросы «очень чувствительными, значимыми для людей и их здоровья».