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Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса во вторник, 6 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского лидера.

Отмечается, что президент проведет встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Также он возложит цветы к монументу «Память шахтерам», посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о редких качествах президента России Владимира Путина. «У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью», — отметил он.

5 июля новый президент Эквадора Гильермо Лассо понадеялся на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Лассо «максимально расположен к поездке в Россию» и встрече с Путиным, если такой визит будет согласован.

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