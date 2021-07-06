Спикер Госдумы рассказал о поступавшем призыве «беречь Путина»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о поступавшем от бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова в начале 2000-х годов призыве «беречь [президента России Владимира] Путина». Он заявил об этом в интервью «Комсомольской правде».

Так Володин ответил на вопрос о том, кто из исторических фигур ему импонирует.

«Евгений Примаков. Его роль в становлении новой России огромная. После распада Советского Союза возглавил Службу внешней разведки, участвовал в ее формировании. Затем в должности министра иностранных дел, несмотря на сложности того периода времени защищал интересы нашей державы, укреплял суверенитет. Он делал все, чтобы наша страна была сильной, в самое непростое время возглавил Правительство, сразу после дефолта», — объяснил Володин.

Также он включил в список импонирующих ему фигур российского лидера. По его словам, именно Примаков познакомил его с Путиным в сентябре 2001 года, почти 20 лет назад. «Потом Евгений Максимович мне говорил: "Берегите Путина, он нужен России". И действительно: сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Он многое делает для страны, и вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он», — заключил спикер.

Также Володин в интервью призвал оставлять президента России Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее. Кроме того, спикер Госдумы рассказал, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.

Ранее в мае Алексей Дьяченко, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина, назвал причину, по которой нынешний глава страны Владимир Путин пришел к власти. По словам Дьяченко, преемником Ельцина мог стать бывший премьер-министр России Евгений Примаков, однако ему помешали несколько причин. «Во-первых, он не переносил критику в свой адрес… Во-вторых, Примаков жестко проводил свою линию, не оглядываясь на администрацию президента», — отметил он.