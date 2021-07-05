Президент Эквадора понадеялся на встречу с Путиным

Новый президент Эквадора Гильермо Лассо понадеялся на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво.

По его словам, в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он выразил готовность Эквадора «к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов».

Монтальво добавил, что Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с Путиным, если такой визит будет согласован. «Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией», — сказал он.

В конце апреля Гильермо Лассо обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать Эквадор в вопросе вакцин от коронавируса. «C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку», — отметил он.