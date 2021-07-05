Мир
 
Последние новости
Володин призвал оставлять Путина президентом «как можно дольше»
Агурбаш уточнила свои слова про обращение к Путину с просьбой защитить белорусов
В США обнаружили обломки потерпевшего крушение Boeing 737
Гвардиола назвал финансовую ситуацию в «Барселоне» критической
Коронавирус выявили у полусотни застрявших на Кубе россиян
Володин сравнил демократию в России и США
Володин рассказал о редких качествах Путина
РФПИ рассказал о блестящих результатах «Спутника V»
Памятник Шурику и Лиде из фильма Гайдая сравнили с напугавшей россиян «Аленкой»
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Эквадора понадеялся на встречу с Путиным

Перейти в «Мою Ленту»
Гильермо Лассо
Гильермо Лассо
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Новый президент Эквадора Гильермо Лассо понадеялся на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел латиноамериканской страны Маурисио Монтальво.

По его словам, в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он выразил готовность Эквадора «к сближению с наилучшими намерениями, в духе открытости, для развития взаимовыгодных проектов».

Монтальво добавил, что Лассо максимально расположен к поездке в Россию и встрече с Путиным, если такой визит будет согласован. «Мы рады и в определенной степени гордимся тем, что Эквадор находится на таком уровне торговых отношений с Россией», — сказал он.

В конце апреля Гильермо Лассо обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать Эквадор в вопросе вакцин от коронавируса. «C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку», — отметил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще одна страна заявила о планах закупить «Спутник V»
Аборты после изнасилований впервые разрешили в Эквадоре
Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину