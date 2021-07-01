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Власти опровергли угрозы пожаловавшейся Путину россиянке

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Власти опровергли угрозы пожаловавшейся президенту Владимиру Путину россиянке. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава министерства образования Кузбасса Софья Балакирева заявила, что сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил сообщившей о протекающей крыше детского сада местной жительнице, уже найден и опрошен сотрудниками правоохранительных органов. Он не угрожал ей и не просил отозвать обращение на прямую линию, добавила глава регионального ведомства.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов также заявил, что женщине никто не угрожал.

30 июня стало известно, что с жительницей Новокузнецка после ее звонка на прямую линию главы государства связались представители отдела образования с формулировкой «не жалко ли ей заведующую детского сада и ее внука». После этого женщина попросила удалить свою просьбу.

Президент России после инцидента призвал чиновников, которые угрожают гражданам, обращающимся с жалобами, подумать о своих проблемах

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