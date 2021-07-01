Власти опровергли угрозы пожаловавшейся Путину россиянке

Власти опровергли угрозы пожаловавшейся президенту Владимиру Путину россиянке. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава министерства образования Кузбасса Софья Балакирева заявила, что сотрудник мэрии Новокузнецка, который звонил сообщившей о протекающей крыше детского сада местной жительнице, уже найден и опрошен сотрудниками правоохранительных органов. Он не угрожал ей и не просил отозвать обращение на прямую линию, добавила глава регионального ведомства.

Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов также заявил, что женщине никто не угрожал.

30 июня стало известно, что с жительницей Новокузнецка после ее звонка на прямую линию главы государства связались представители отдела образования с формулировкой «не жалко ли ей заведующую детского сада и ее внука». После этого женщина попросила удалить свою просьбу.

Президент России после инцидента призвал чиновников, которые угрожают гражданам, обращающимся с жалобами, подумать о своих проблемах