Президент России Владимир Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июля.

«Власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии», — заявил российский лидер и отметил, что необходимо добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, и их здоровья проблем.

Глава государства также поздравил местных жителей с 300-летием образования Кузбасса.

Ранее во вторник Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область. Среди запланированных мероприятий — возложение цветов к монументу «Память шахтерам Кузбасса», посещение Кемеровского президентского кадетского училища, встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В предыдущий раз президент приезжал в регион в августе 2018 года.