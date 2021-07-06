Россия
 
Последние новости
Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма
Запад не ответил на предложение России обсудить Донбасс
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
В Минздраве перечислили противопоказания к прививке от коронавируса
Россиянка не смогла снять серьги и вызвала службу спасения
Вариант «свидания без вакцины» в Москве показали на фото 
Появились подробности о личности пилота разбившегося на Камчатке Ан-26
В российском поселке на борьбу с борщевиком отправили нетрезвых водителей
В Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с детьми
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил решить экологические проблемы Кузбасса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июля.

«Власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса, где остро стоят вопросы экологии», — заявил российский лидер и отметил, что необходимо добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, и их здоровья проблем.

Глава государства также поздравил местных жителей с 300-летием образования Кузбасса.

Ранее во вторник Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область. Среди запланированных мероприятий — возложение цветов к монументу «Память шахтерам Кузбасса», посещение Кемеровского президентского кадетского училища, встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

В предыдущий раз президент приезжал в регион в августе 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
Аман Тулеев раскрыл заговор чиновников о снежном человеке в Кузбассе
Путин помиловал осужденного за гибель 110 горняков директора шахты в Кузбассе