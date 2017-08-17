Путин помиловал осужденного за гибель 110 горняков директора шахты в Кузбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа, осужденного к шести годам заключения в 2015 году по делу о гибели 110 горняков после взрыва на предприятии. Об этом в четверг, 17 августа, сообщил официальный интернет-портал правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.

Указ вступает в силу через десять дней после его опубликования.

По делу о гибели шахтеров в результате взрыва, произошедшего 19 марта 2007 года, проходили шесть человек. Директор шахты Андрей Функ был приговорен к шести годам лишения свободы, начальник смены Юрий Пименов — к четырем годам и девяти месяцам, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов и бригадир этого участка Олег Козявин получили по четыре года, электрослесари Денис Бут и Олег Собакин — по три года.

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Все были признаны судом виновными в нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах.

В 2011 году по этому же делу были осуждены диспетчер Владимир Полуянов (3,5 года колонии-поселения) и инженер вентиляции и техники безопасности Нина Бычкова (три года лишения свободы условно).

Авария на шахте «Ульяновская» стала крупнейшей в российской угледобыче почти за 80 лет. Находившиеся под землей 110 человек погибли от травм, термических ожогов и отравлений, еще семь человек были ранены. Материальный ущерб превысил 616 миллионов рублей.

Согласно первоначальным выводам следствия, в шахте были завышены показатели предельно допустимого уровня содержания метана, а вентиляция не работала должным образом. Взрыв произошел от искрящегося кабеля.