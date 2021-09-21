Раскрыты варианты расширения БАМа и Транссиба

РЖД разработали предварительные варианты третьей очереди развития и расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Один предполагает дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 миллиона тонн за 332,6 миллиарда рублей. Этот сценарий предусматривает работы только на БАМе, подходы к портам Ванино-Совгаванского узла и участки западнее Улака не затрагиваются, раскрыл детали источник издания.

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Второй — достижение к 2030 году пропускной способности 210 миллионов тонн и вывоз не только 16,6 миллиона тонн эльгинского угля, но и 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья. Реализация этого сценария оценивается в 891 миллиард рублей.

Другой вариант предусматривает стройку с расчетом на грузопоток в объеме 240 миллионов тонн. Для этого нужны масштабные работы, включающие, например, строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. В целом все это обойдется в 2,55 триллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился проследить за ценами на сырье и стоимостью работ при модернизации БАМа и Транссиба.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что к работам на Восточном полигоне для реализации мегапроекта по расширению БАМа и Транссиба привлекли более тысячи заключенных.

Модернизация Восточного полигона — один из крупнейших российских инфраструктурных проектов. Предполагается, что в ее рамках провозная способность БАМ и Транссиба в направлении Дальнего Востока возрастет до 144 миллионов тонн на первом этапе и до 180 миллионов тонн до 2024 года.