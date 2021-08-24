Частная компания предложила построить ветку БАМа в четыре раза дешевле

Компания «Эльгауголь» оценила создание частной ветки БАМа и порта на Охотском море для поставок угля с Эльгинского месторождения в 97 миллиардов рублей. Такие цифры содержатся в письме, направленном гендиректором компании Александром Исаевым в адрес замминистра транспорта Владимира Токарева, сообщает РБК.

В расчетах, приложенных к письму, указано, что создание порта обойдется в 31,4 миллиарда рублей, притом 28,4 миллиарда необходимо на закупку подвижного состава. Саму линию компания предлагает построить за 37,3 миллиарда, то есть по цене 74,6 миллиона рублей за километр. Это в четыре раза дешевле проектов РЖД в том же регионе.

В рамках работ на Восточном полигоне (включает БАМ и Транссибирскую магистраль) госкомпания оценивала строительство одного километра путей в 300-600 миллионов рублей в зависимости от условий.

Исаев указывает, что расходы удастся снизить за счет того, что дорога окажется в частной собственности, то есть передвигаться по ней будут только составы компании. В проектировании и строительстве РЖД применяются другие нормативы.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин удивился такой оценке и отметил, что если магистраль удастся построить с таким бюджетом, то проект станет знаковым. Он напомнил, что в другом проекте частной железной дороги, которая должна была пройти по территории Тывы, стоимость километра составляла 4,1 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей). При этом строительство дороги до Охотского моря, скорее всего, не легче с точки зрения условий.

Окончательное решение по проекту пока не принято. «Эльгауголь» утверждает, что не нуждается в совместном финансировании, однако хочет получить гарантии вывоза 30 миллионов тонн угля ежегодно по действующим магистралям на время строительства. Такое согласие со стороны РЖД Исаев назвал условием для начала строительства.

О желании «А-Проперти» (владеет 95 процентами «Эльгаугля») построить свою железную дорогу, по сути, третью ветку БАМа стало известно в середине июля. Правительство заинтересовалось инициативой. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий Восточный полигон, поручил проработать проект.