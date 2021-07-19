Российские власти заинтересовались третьей веткой БАМа

Правительство России заинтересовалось идеей строительства частной железной дороги из Якутии до Охотского моря, которая по сути станет третьей веткой Байкало-Амурской магистрали (БАМ), и решило ее проработать. Соответствующее поручение выдал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий работы на Восточном полигоне, сообщает РБК.

По словам Хуснуллина вариант с дорогой Эльга — Чумикан заслуживает внимания и требует более детальной проработки. Под ней подразумевается распределение логистики требуемых объемов перевозки, оценка возможности электрификации объектов, а также анализ сроков и стоимости строительства, что подразумевает и источник финансирования работ.

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Дорогу намерена за собственный счет построить компания «А-Проперти» предпринимателя Альберта Авдоляна, владеющая лицензией на освоение Эльгинского угольного месторождения. О предложении глава РЖД Олег Белозеров рассказал Хуснуллину в письме 30 июня.

Протяженность дороги составит порядка 500 километров, поставлять по ней планируется около 30 миллионов тонн угля в год. Эксперты оценивают стоимость строительства вместе с портом, без которого невозможен вывоз угля, в 2,5-3 миллиарда долларов.

Как отмечал Белозеров, предложение «А-Проперти» может стать альтернативой третьему этапу модернизации БАМа. Его предполагалось начать в 2024 году или позднее, причем РЖД уже подали заявку на финансирование из Фонда национального благосостояния в размере 188 миллиардов рублей (четверть стоимости проекта).