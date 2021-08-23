Российский мегапроект пообещали завершить досрочно

Минобороны пообещало завершить реконструкцию восточной ветки БАМа на год раньше

Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), одного из главных российских мегапроектов последних лет, завершат досрочно. Новые сроки озвучил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает РИА Новости.

По его словам, работы планируется закончить к концу 2023 года, а не к концу 2024-го. Он уточнил, что после учета всех задач и совещания в министерстве сроки пересмотрели и «сдвинули влево».

Генерал напомнил, что в настоящее время почти завершена расчистка территории работ от лесов, насыпь под полотно произведена на 20 процентах длины ветки, строятся подъезды. На участке работают 1,5 тысячи военнослужащих, задействованы более 900 единиц техники. Также к работам привлечены студенты из военных учебных центров гражданских университетов.

Реконструкцию самого сложного участка БАМа длиной 340 километров между Улаком и Февральском начали 12 августа. Министр обороны Сергей Шойгу, заложивший камень начала строительства, подчеркнул, что значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно.

К работам, помимо военных и студентов, привлекли заключенных. В начале июля вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что в район Восточного полигона доставлены более тысячи человек.