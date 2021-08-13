На реконструкцию БАМа отправили студентов

К работам по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) привлекли 180 студентов военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС). Первую группу отправили в июле, а вторую — в августе. Об этом со ссылкой на источник, близкий к РЖД, и представителя Минтранса пишут «Ведомости».

Студентов разместили на станциях в Верхнезейске, Огороне и Дрогошевске в Амурской области. Там они собирают рельсошпальную решетку, работают на строительстве водопроводных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог и оборудовании земляного полотна. Покинуть место работы они должны до 22 августа.

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В ведомстве указали, что это первый случай привлечения студентов на работы в рамках строительства второй очереди БАМа. В следующем году туда поедут учащиеся других вузов.

Накануне, 12 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заложил камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки БАМа. Ожидается, что эту линию введут в эксплуатацию в 2024 году.

Отправка студентов на масштабные стройки практиковалась в Советском Союзе, однако после его распада в массовом порядке не применялась. Ранее в рамках строительства БАМа также возродили практику привлечения к работам заключенных.