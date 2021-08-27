Хуснуллин назвал условия реализации российского мегапроекта

Вице-премьер Хуснуллин: решение по ВСМ до Нижнего Новгорода примут в 2022 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал сроки, в которые примут решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Нижний Новгород». Предполагается, что это произойдет в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Хуснуллин также рассказал, при каких условиях осуществится строительство ВСМ. Реализация одного из российских мегапроектов зависит от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), пояснил он.

«Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга. Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг», — подчеркнул вице-премьер.

По словам зампреда правительства, если доходная база ФНБ позволит, то кабмин внесет предложение о возобновлении проекта. «До Нижнего минимум ВСМ нужно доводить. Решение будет принято в 2022 году, в зависимости от состояния ФНБ», — заключил он.

С просьбой вернуться к теме строительства ВСМ обратился к российскому президенту Владимиру Путину губернатор Нижегородской области во время встречи в честь 800-летнего юбилея столицы региона. Никитин подчеркнул, что если магистраль запустят, то дорога из Нижнего Новгорода в Москву займет два часа. Путин, в свою очередь, добавил, что проект может «убить самолеты».