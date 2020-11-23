Путь от Москвы до Петербурга сократится до двух часов

Между Москвой и Санкт-Петербургом появится высокоскоростное движение, которое также можно будет назвать «диаметром». Об этом на открытии станции «Ховрино», которая войдет в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3), заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое "новое метро" появится в Москве», — заявил он.

По словам Белозерова, станция «Ховрино» станет интермодальной и будет выполнять сразу несколько функций — как связь между районами города, так и между разными видами транспорта.

В России на данный момент нет высокоскоростных железнодорожных линий — таковыми считаются специализированные электрифицированные двухпутные дороги для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 километров в час. РЖД в настоящее время готовит проект ВСМ между Москвой и Петербургом — в 2019 году дорогу одобрил президент России Владимир Путин, ее ориентировочная стоимость оценивается в 1,5 триллиона рублей.

16 июня сообщалось, что к некоторым регионам россияне в условиях пандемии коронавируса все еще относятся «настороженно» — в частности, к поездкам на север страны и Дальний Восток.