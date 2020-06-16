В РЖД заметили настороженность россиян к поездкам в два региона России

Половина российских туристов перенесла путешествия на конец лета и осень, при этом самыми популярными направлениями остаются южные. Об этом сообщил генеральный директор компании «РЖД Тур» (входит в холдинг РЖД) Олег Каверин, передает «Интерфакс».
Как отметил Каверин, к некоторым регионам россияне в условиях пандемии коронавируса все еще относятся «настороженно» — в частности, к поездкам на север страны и Дальний Восток. «Что касается Золотого кольца, все зависит от города — когда там будет открыта наземная программа. С логистикой проблем нет», — пояснил он.
По словам гендиректора, туристов уже готовы принимать во многих российских городах и субъектах, в частности в Казани, Карелии, Самаре. Также к открытию готовы Удмуртия, Иркутская область и Бурятия.
Каверин подчеркнул, что последние три месяца были тяжелыми для отрасли: резко снизились продажи на июнь и июль, и значительная часть пассажиров перенесла свои туры на август, сентябрь или октябрь. «В первую очередь это касается экскурсионных поездок в Москву, Санкт-Петербург и Ставропольский край», — сказал он.
Ранее стало известно о планах РЖД в конце июня вернуть в расписание 35 поездов дальнего следования и «Сапсаны», отмененные в условиях пандемии коронавируса. Согласно графику, высокоскоростные поезда из Москвы в Санкт-Петербург и обратно начнут снова выполнять до 30 рейсов в сутки.