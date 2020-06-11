РЖД объявили сроки запуска отмененных «Сапсанов» и поездов к морю

РЖД в конце июня вернут в расписание 35 поездов дальнего следования и «Сапсаны», ранее отмененные из-за пандемии коронавируса. О сроках запуска в четверг, 11 июня, ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Согласно графику, высокоскоростные поезда из Москвы в Санкт-Петербург и обратно начнут снова выполнять до 30 рейсов в сутки. Кроме того, восстановятся южные направления на курорты Северного Кавказа и Черного моря из ряда городов страны — в частности, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска и Барнаула.

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При этом, подчеркнули в РЖД, на маршрутах будут строго соблюдаться все меры безопасности и санитарно-гигиенические требования по перевозке туристов во время пандемии.

10 июня сообщалось, что РЖД намерены стимулировать спрос пассажиров на железнодорожные путешествия по России после пандемии коронавируса и анонсировали скидки на билеты. В компании выразили надежду, что желание путешествовать у россиян «будет сильнее возможных страхов и сомнений».

Об изменениях в движении российских поездов из-за ситуации с распространением коронавируса стало известно в марте. В компании заявляли, что пассажирам, уже купившим билеты, будет предложено совершить поездки по их маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Кроме того, клиенты РЖД могут вернуть потраченные на билеты средства в полном объеме.

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