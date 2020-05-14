РЖД снова разрешили покупать билеты на поезда заранее

РЖД снова разрешили пассажирам приобретать билеты на поезда по некоторым направлениями заранее. Такую информацию со ссылкой на пресс-службу компании публикует агентство «Москва».

Как отметили в РЖД, теперь путешественники могут забронировать поездку за 90 дней до отправления. «Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе четыре пары высокоскоростных поездов "Сапсан" и ряда двухэтажных и фирменных поездов АО "ФПК"», — говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что новые правила бронирования коснутся направлений между крупными городами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Нижний Новгород и другие. Также почти половина поездов, на которые теперь можно приобрести билет за три месяца, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России.

С 15 апреля РЖД отменили 32 поезда дальнего следования в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 252 тысячи человек. 14 мая в стране выявили 9974 новых случая инфицирования. Всего с подтвержденным диагнозом скончались 93 заболевших, вылечились — 5527 пациентов.

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