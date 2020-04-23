Пасcажиров обязали указывать контактные данные при покупке билетов на поезд

При покупке билета на поезд РЖД пассажиры с четверга, 23 апреля должны указывать свои контактные данные. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Туристу необходимо будет оставить свой номер телефона или e-mail. На них будут присылать график движения поезда, а также информацию о корректировках в расписании движения. Данная услуга является бесплатной и не будет использоваться для маркетинговых и рекламных рассылок.

Уточняется, что раньше пассажир мог оставить контактные данные по желанию. Теперь эта норма закреплена законодательно.

Ранее сообщалось, что РЖД в ближайшее время введут особый режим продажи билетов с целью понизить риск заражения коронавирусом во время путешествия на поезде. Предполагается, что дистанция между местами в вагонах составит не менее одного метра. Так, в вагоны СВ будут продаваться по два билета, в купе — по два вместо четырех, в плацкарт — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Исключения будут составлять ситуации, когда требуется оформление в одном заказе до четырех билетов, например, для семьи.

В конце марта стало известно, что РЖД изменит периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, а часть поездов, которые не пользуются спросом, временно отменят. Пассажирам предлагается перенести запланированные поездки, совершить их на других поездах или вернуть средства за билеты в полном объеме.

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