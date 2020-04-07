Пассажиров российских поездов посадят подальше друг от друга из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) в ближайшее время введут особый режим продажи билетов с целью понизить риск заражения коронавирусом во время путешествия на поезде. Об этом пишет корпоративная газета «Гудок».

Предполагается, что дистанция между местами в вагонах составит не менее одного метра. Так, в вагоны СВ будут продаваться по два билета, в купе — по два вместо четырех, в плацкарт — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Исключения будут составлять ситуации, когда требуется оформление в одном заказе до четырех билетов, например, для семьи.

«В поездах, куда пассажиры уже купили билеты ранее и где дистанция не соблюдается, (...) пассажиров рассадят на большее расстояние друг от друга, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа», — пояснили в РЖД. Отмечается, что даже с учетом особого режима продажи билетов мест хватит всем желающим.

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5 апреля сообщалось, что последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест отменен. Он должен был курсировать лишь в некоторые даты в апреле и мае.

В конце марта стало известно, что РЖД изменит периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, а часть поездов, которые не пользуются спросом, временно отменят. Пассажирам предлагается перенести запланированные поездки, совершить их на других поездах или вернуть средства за билеты в полном объеме.

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