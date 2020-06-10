РЖД анонсировали скидки на путешествия по России

РЖД намерены стимулировать спрос пассажиров на железнодорожные путешествия по России после пандемии коронавируса и анонсировали скидки на билеты. Об этом в среду, 10 июня, РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

«Мы планируем продолжить развивать клиентские сервисы, программу лояльности "РЖД Бонус", а также устраивать различные акции и скидки по продаже билетов», — пояснили в компании и выразили надежду, что желание путешествовать у россиян «будет сильнее возможных страхов и сомнений».

Согласно данным опроса перевозчика, 88 процентов пассажиров готовы отправиться куда-либо на поезде сразу после снятия ограничительных мер, введенных на фоне вспышки заболевания. Из них 43 процента связали поездку с личными целями и визитами к друзьям и родственникам, 28 процентов — с работой, а 17 процентов — с туризмом.

14 мая сообщалось, что РЖД снова разрешили пассажирам приобретать билеты на поезда по некоторым направлениями заранее. Теперь путешественники могут забронировать поездку за 90 дней до отправления.

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