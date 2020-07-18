В России предложили ввести льготы для семейных поездок в купе

Министерство транспорта России предложило субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Субсидирование перевозок по маршрутам из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму, и в обратном направлении предполагается в объеме до 835 миллионов рублей. Объем перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — отмечается в документе. Проект разработан в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.

Цель поездки будет определяться на основании заполненной формы анкеты, в которой будут также указаны и другие сведения о путешествии, планируемые маршруты и контактные данные пассажиров.

В апреле Российские железные дороги (РЖД) пообещали ввести особый режим продажи билетов с целью понизить риск заражения коронавирусом во время путешествия на поезде. Дистанция между местами в вагонах должна составлять не менее одного метра. Так, в вагоны СВ решили продавать по два билета, в купе — по два вместо четырех, в плацкарт — по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно. Исключения согласились делать для ситуаций, когда требуется оформление в одном заказе до четырех билетов, например, для семьи.