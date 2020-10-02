Россиянам показали облик улучшенного плацкартного вагона

РЖД показали российским пассажирам облик улучшенного плацкартного вагона с розетками и шкафом. Его прототип установили в Москве на площади Павелецкого вокзала, передает РИА Новости.

Места в обновленном плацкарте расположены как и в предыдущем — по четыре полки в купе и две сбоку. При этом в купе спальные места разделены перегородкой в виде шкафа, в которую теперь можно складывать личные вещи. Кроме того, в плацкартах есть розетки, USB и светильники у полок. Весь интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.

Уточняется, что разработкой улучшенных вагонов занималась компания «Трансмашхолдинг» по заказу Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). Макет был презентован еще в 2019 году, а теперь вагон показали в натуральную величину.

В ноябре 2019 года поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, в среду отправился в свой первый рейс. На обновленном составе из Москвы в Белгород путешествовали более 600 пассажиров. Поезд сформирован из сдвоенных шести купейных и 10 плацкартных вагонов.