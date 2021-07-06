Названы сроки завершения российского мегапроекта

Полное завершение работ над масштабным мегапроектом по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург ожидается в 2027 году. Такие сроки назвал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони, передает ТАСС. Уточняется, что входы ВСМ в Москву и Санкт-Петербург планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, а до Твери дойдут к 2025 году.

В Министерстве транспорта ранее сообщали агентству, что первый поезд пройдет по ВСМ между двумя городами в конце 2026 года. Заместитель главы ведомства Владимир Токарев указывал на экономическую эффективность проекта: на операционную безубыточность планировали выйти за первый полный год эксплуатации, а чистой прибыли добиться к 2031 году.

В августе 2020 года занимавший пост главы Минтранса Евгений Дитрих рассказывал, что строительство должно начаться в 2022 году, а до того в ведомстве предполагали, что проектирование продлится до 2023 года. Предварительные расходы оценивались в 1,7 триллиона рублей.

Начало работ над ВСМ в 2019 году одобрил президент России Владимир Путин. Идею разработали в 2015 году, тогда же проект внесли в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.