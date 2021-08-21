Путину напомнили о мегапроекте высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил главе государства о мегапроекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости.

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Никитин отметил, что по данному вопросу была проделана большая работа. «Конечно, рассчитываем, что он когда-нибудь будет решен», — добавил он. Губернатор подчеркнул, что при запуске магистрали из Нижнего Новгорода в Москву можно будет доехать за два часа.

В свою очередь президент отметил, что этот проект может «убить самолеты». «С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить», — заявил Путин.

Ранее глава государства выступил на гала-шоу «Начало нового» по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Путин отметил, что власти Нижнего Новгорода имеют серьезные планы по развитию города и созданию современной инфраструктуры. По его словам, руководство региона планирует построить Ледовый дворец и студенческий городок, а также создать современное общественное пространство. Президент также сообщил, что в Нижнем Новгороде появятся новые транспортные узлы, станции метро, дублеры проспектов Гагарина и Ленина.