Россия
 
Последние новости
Путин назвал ключ к пониманию широты души россиян
Глава центра Гамалеи назвал условие для создания вакцины от гриппа и COVID-19
В Крыму развернули российский флаг длиной в один километр
Посол России в Афганистане опроверг данные о закрашивании женских лиц в Кабуле
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка заявила о планах окончить МГУ за два года
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Теннисист Медведев проиграл Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс»
Глава Крыма заявил об отсутствии здравого смысла в «Крымской платформе»
На пикетах в поддержку «Дождя» задержали девять человек
Новости партнеров
Прослушать новость

Путину напомнили о мегапроекте высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород

Губернатор Никитин обсудил с Путиным высокоскоростную магистраль Москва — Нижний Новгород
Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Глеб Никитин
Владимир Путин и Глеб Никитин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным напомнил главе государства о мегапроекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает РИА Новости.

Никитин отметил, что по данному вопросу была проделана большая работа. «Конечно, рассчитываем, что он когда-нибудь будет решен», — добавил он. Губернатор подчеркнул, что при запуске магистрали из Нижнего Новгорода в Москву можно будет доехать за два часа.

В свою очередь президент отметил, что этот проект может «убить самолеты». «С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить», — заявил Путин.

Ранее глава государства выступил на гала-шоу «Начало нового» по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Путин отметил, что власти Нижнего Новгорода имеют серьезные планы по развитию города и созданию современной инфраструктуры. По его словам, руководство региона планирует построить Ледовый дворец и студенческий городок, а также создать современное общественное пространство. Президент также сообщил, что в Нижнем Новгороде появятся новые транспортные узлы, станции метро, дублеры проспектов Гагарина и Ленина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин оценил планы властей Нижнего Новгорода по развитию инфраструктуры
Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород
Выставку народных промыслов проведут к 800-летию Нижнего Новгорода