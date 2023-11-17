Путин заявил о «хорошей погоде» в российской экономике

Путин заявил, что рост экономики России в 2023 году превысит 3 %

Президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской, приводит ТАСС его слова, произнесенные на Санкт-Петербургском культурном форуме.

По словам главы государства, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил ему, что рост российского ВВП за последний месяц составил 5,5 процента, а по итогам 2023 года превысит 3 процента.

«Вот мы аккуратно так все время говорили: будет 2,7, 2,5, 2,8. Теперь уверенно говорим: будет свыше трех процентов. И сейчас не буду говорить, как в европейских странах, чтобы это не выглядело как зазнайство, как хвастовство», — отметил Путин.

Согласно данным Минэкономразвития, ВВП страны вырос за первые девять месяцев года на 2,8 процента. В начале ноября президент предварительно оценивал его годовое увеличение в «2,8 или, может быть, 3 процента», а несколько дней спустя в своем комментарии во время визита в Казахстан заявил, что рост российской экономики страны по итогам 2023 года составит около трех процентов.