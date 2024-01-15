В России собрались увеличить рост ВВП после пересчета

Глава Минэкономразвития Решетников анонсировал рост ВВП на 4 % после пересчета

Первая оценка роста ВВП России в 2023 году составит 3,5 процента, однако после пересчета она может увеличиться до четырех процентов. Такой результат на Всероссийском муниципальном форуме в Москве анонсировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, предварительные данные можно ожидать в конце января, но, если опираться на результат первых 11 месяцев года, то речь идет о 3,5 процента. Вместе с тем при параметрах дооценки, сравнимых с теми, что наблюдались в последние два года, итоговый темп роста российской экономики повысится еще на 0,5 процентных пункта.

Заявления чиновников о росте ВВП, как правило, следуют после соответствующих слов президента страны Владимира Путина. Так, в первый раз о 3,5 процента Решетников рассказал в конце прошлого года, через две недели после того, как об очередном повышении прогноза сообщил глава государства.

На прошлой неделе Путин впервые допустил, что рост ВВП составит четыре процента, не исключив при этом, что результат может оказаться и больше. При этом он связал повышение роста с пересмотром данных за 2022 год, где Росстат после пересчета сообщил, что падение составило не 2,1 процента, а 1,2 процента.

По оценке Всемирного банка, рост экономики России в 2023 году составил 2,6 процента, а падение в 2022 году — 3,3 процента.