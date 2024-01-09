Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6 %

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году, повысив его до 2,6 процента с ожидавшихся в октябре 1,6 процента, говорится в его январском докладе «Global Economic Prospects», на который ссылается «Интерфакс».

В июне аналитики организации ожидали падения ВВП страны в 2023-м на 0,2 процента. Сейчас прогноз роста российской экономики на 2024 год оставлен на уровне 1,3 процента, на 2025 год — на уровне 0,9 процента.

Такие темпы ожидаемого изменения показателя Всемирный банк, в частности, связывает с существенной бюджетной поддержкой, а замедление дальнейшего роста — с нехваткой рабочей силы и общей ограниченностью мощностей.

Согласно оценке Минэкономразвития России, рост ВВП страны в 2023 году предварительно составит 3,5 процента. Годом ранее показатель снизился на 2,1 процента.